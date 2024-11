Quifinanza.it - Lavoratori immigrati in crescita nell’area Ocse, ma l’Italia non coglie l’occasione

Nel 2023 il tasso di occupazione deglinei Paesi dell’areaha raggiunto il massimo storico del 71,8%, mentre la disoccupazione è scesa al 7,3%, segnando un miglioramento generalizzato rispetto agli anni precedenti.È quanto emerge dal nuovo rapporto International Migration Outlook 2024 dell’che fotografa un quadro di crescente integrazione lavorativa della popolazione migrante nei Paesi membri., però, da una parte soffre per la cronica carenza di organico in determinati settori produttivi e dall’altro lato non sembra in grado direrappresentata daistranieri che stenta a integrare.Piùnei PaesiA livello generale, il trend viene trainato dalla forte domanda di manodopera in molte economie, colpite da carenze strutturali die da importanti cambiamenti demografici.