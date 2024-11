Gaeta.it - L’As Roma e Toyota insieme per la sicurezza stradale: prosegue la campagna “Tieni in gioco la vita”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittere consapevolezza tra i giovani: con questo obiettivo,ha rinnovato l’accordo con Automobile Club. Lainla” ha preso il via con un secondo corso, inndo gli studenti delle scuole a un percorso formativo che combina teoria e pratica; questa iniziativa si inserisce in un contesto critico in cui gli incidenti stradali registrano un alto numero di vittime e feriti, soprattutto tra i più giovani.Lainla”Dopo il successo della prima edizione che ha coinvolto oltre cento studenti di tre istitutini, il 12 novembre ha preso avvio un nuovo ciclo di formazione dedicato a un altro gruppo di ragazzi. Questa iniziativa, promossa da Asin collaborazione con Automobile Clube supportata da, mira a sensibilizzare i giovani sul tema dellaalla guida.