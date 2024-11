Lortica.it - Declino europeo: dalla dipendenza economica al caos sociale e ambientale

Leggi su Lortica.it

Nudità europeaFino a quando la “locomotiva” europea funzionava, l’Europa godeva di un trend positivo, trainataGermania. Berlino, con una politicaaccorta e priva di sprechi, sfruttava le risorse degli altri Stati attraverso una rete di accordi bilaterali commerciali ed energetici, spesso al di fuori della regolamentazione UE.Gli altri Paesi, privati di spazi produttivi e di un’autonomia economico-finanziaria, si trovavano relegati a un ruolo di vassallaggio, mantenuto per convenienza da élite politiche interessate alla propria permanenza al potere. L’unica eccezione era la Francia, che, forte della sua tradizione imperiale e militare, continuava a sfruttare le sue ex-colonie in Africa e gli Stati vassalli a essa vicini.Circa 15 anni fa, il fenomeno migratorio, essenziale per sostenere il Welfare, portò all’emergere di idee di integrazione, spesso impregnate di un cristianesimo idealistico e scollegatorealtà.