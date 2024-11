Secoloditalia.it - Berlinguer – La grande ambizione: il film di Segre tradisce la storia e delude tutti

Leggi su Secoloditalia.it

L’ultimo– Ladi Andreapromette molto e mantiene poco. Sotto la patina nostalgica e l’innegabile fascino dell’archivio, illascia uno spazio troppo ristretto per cogliere appieno la figura di Enricoe scontenta tanto gli spettatori quanto chi, come il Manifesto, dine fa ancora un simbolo.sembra accontentarsi di una narrazione addomesticata, che accarezza l’uomo senza mai affrontare il leader politico, smarrendo così il senso dellache voleva raccontare.Parola al critico Maurizio Cabona«Ildi, modesto ma non scadente» afferma Maurizio Cabona, scrittore, giornalista e critico cinematografico. «Si occupa essenzialmente dello strappo da Mosca, come antefatto del delitto Moro, che, nello stesso periodo, praticava lo strappo da Washington.