Gaeta.it - Omicidio e verità nascoste: il caso di Chiara Petrolini e le sue dichiarazioni controverse

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo capitolo si scrive nel drammaticodi, accusata divolontario e soppressione di cadavere. La Procura di Parma ha espresso forti dubbi riguardo alla veridicità delle affermazioni della ventunenne, che afferma di volere il bene dei suoi due bambini. I verbali degli interrogatori esaminati recentemente offrono un’illuminante panoramica sulla complessità della vicenda.Le accuse e il contesto giudiziarioè indagata pervolontario e soppressione di cadavere. Le indagini si sono intensificate dopo la scomparsa dei suoi due bambini, eventi che hanno attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. La Procura ha messo in risalto come la giovane donna non solo abbia confuso i dettagli dei fatti, ma abbia anche contraddetto se stessa in diverse occasioni.