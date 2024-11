Tvzap.it - Margaret Spada, i genitori della ragazza rompono il silenzio

I primi risultati dell’autopsia sulla salma di Agata, la 22enne deceduta dopo un’iniezione in una clinica alla quale si era rivolta per un intervento al naso, evidenziano come sarebbe morta per un arresto cariocircolatorio in un quadro di sofferenza acuta. Al momento è solo un primo risultato, gli esiti degli esami tossicologici serviranno a chiarire cosa esattamente i medici le abbiano somministrato prima e dopo che si sentisse male. Igiovane, distrutti dal dolore,il.Leggi anche: Come è morta? I primi risultati dell’autopsiaLeggi anche: Neonati sepolti, il racconto di Chiara: “È la prima cosa che mi è venuta in mente”Il centro medico sotto inchiestaProseguono le indagini sulla morte di, la 22enne morta a seguito di un intervento di rinoplastica, ed emergono inquietanti dettagli sul centro Procopio.