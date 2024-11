Thesocialpost.it - Incendio in un appartamento a Modena: dieci persone salvate dai Vigili del fuoco

Leggi su Thesocialpost.it

, ore di paura nella notte in via Andreoli, dove unè divampato in unal piano rialzato intorno alle 4. Grazie all’intervento deidelsono state tratte in salvo, evitando conseguenze più gravi.Bloccati dal fumo e dalle fiammeLe fiamme hanno reso impossibile l’uscita agli abitanti del piano rialzato, dove si è sviluppato l’. Cinque, intrappolate all’interno, si sono rifugiate sulle finestre, rimanendo a cavalcioni per cercare aria. Sono state soccorse con l’uso delle scale dai pompieri.Il fumo denso ha inoltre costretto altri residenti, ai piani superiori dello stabile, a rimanere bloccati. Per loro è stato necessario l’intervento con l’autoscala, che ha permesso di evacuare in sicurezza lein difficoltà.