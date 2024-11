Terzotemponapoli.com - De Biasi: L’Allenatore Ideale per la Nazionale Italiana

Secondo Gianni De, ex commissario tecnico di Albania e Azerbaigian e allenatore di Torino e Udinese, Luciano Spalletti rappresenta la guida perfetta per la. Parlando con TuttomercatoWeb.com, Deha dichiarato: “Spalletti incarnaper l’Italia. Serve trasparenza e una visione chiara, e lui è la persona giusta. Anche se ha affrontato un’esperienza inedita, nulla gli si può rimproverare nella gestione. I risultati sono altalenanti, ma resta una figura positiva, capace di portare valore.”Attacco: È Risolto il Dilemma del Bomber?Con Retegui e Kean in cima alla classifica marcatori, la domanda sorge spontanea: l’Italia ha finalmente risolto il problema dell’attaccante? “Non mi sbilancerei troppo,” afferma De, “i goal arrivano quando c’è la giusta forma fisica.