Da vittoria a resilienza, il piano di Zelensky cambia faccia e disegna la sconfitta ucraina

Di doman non c’è certezza, ma i dubbi sono sempre meno. L’sta dolorosamente e lentamente accettando di non poter vincere la guerra contro la Russia sul campo. Soprattutto dopo ladi Trump nelle presidenziali americane, con tutto il suo carico di disimpegno materiale nei confronti del Paese invaso.L’apertura a Mosca da parte della futura amministrazione mette idealmente una pietra sopra le speranze di contrattacco ucraino, rinverdite per brevissimo tempo dopo l’incursione nell’oblast russo di Kursk. Il rischiatutto di Kiev era sublimato in un fantomatico “della” in quattro punti annunciato in gran pompa da. Che ora è diventato “della” in dieci punti, con emblematico cambio di lessico alla luce delle innegabili difficoltà materiali – e ora anche diplomatiche – di esercito e governo.