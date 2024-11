Ilfattoquotidiano.it - Centro sperimentale di cinematografia, gli autori chiedono a Giuli di nominare Gianni Amelio. Barbareschi si propone: “Ma non ho ricevuto offerte”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo le dimissioni di Sergio Castellitto, gliitalianila nomina del registaalla presidenza deldi. Un appello, una volontà che emerge da una lettera inviata direttamente al ministro dei Beni Culturali Alessandro. “Egregio ministro, dopo le improvvise dimissioni dal ruolo di presidente deldidel nostro collega Sergio Castellitto, che ringraziamo per il lavoro svolto, consideriamo che la nomina del suo successore possa avvenire sulla base di un dialogo costruttivo tra le istituzioni e il settore e in primo luogo con gli. Ilè da sempre un pilastro per chi desidera iniziare a fare questo mestiere, come dimostra la quantità di professioniste/i di successo – molti dei quali nostri associati – che in quella scuola si sono formati.