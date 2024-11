Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. La Pianese a Pontedera con la voglia di stupire ancora. Prosperi: "Ci siamo preparati bene, vediamo il risultato»

E’ partita alla volta diieri pomeriggio, la: nel bagaglio la soddisfazione per i 20 punti meritatamente conquistati, gli ultimi tre lo scorso fine settimana con la vis Pesaro, e l’obiettivo di dare continuità al cammino, positivissimo, compiuto finora. Non sarà semplice, però, oggi al Mannucci (fischio di inizio alle 17,30). "Ilha giocatori importantissimi – ha sottolineato il tecnico bianconero Fabio(nella foto) – con nomi che, per la categoria, sono pesanti. Parliamo di una società presente inC da anni, che ha anche tanti calciatori giovani. Sarà una partita difficile, piena di insidie. Noi dovremo prepararci fino all’ultimo e fare il meglio possibile. Poi vedremo quale sarà ilche ci porteremo a casa". Ha quindi riavvolto il nastro, il mister.