Lapresse.it - Tortona, cadavere trovato su greto Po senza nome: le foto del tatuaggio e della maglietta

Leggi su Lapresse.it

È ancorailrinvenuto suldel Po, all’altezza del Comune di Isola Sant’Antonio, nei pressi di, in provincia di Alessandria, lo scorso 9 novembre. I carabinieri, che stanno verificando le segnalazioni di tutte le persone scomparse negli ultimi mesi, in Piemonte e non solo, hanno diffuso alcuni dettagli che possono essere utili all’identificazione.Le amputazioni, ile laSul corpo dell’uomo, fortemente degradato dalla permanenza in acqua, sono stati identificati segni di amputazione delle gambe che, per i carabinieri di Alessandria, sono verosimilmente riconducibili a un intervento chirurgico, unsull’avambraccio sinistro da cui si desume il“Erik” e unasu cui è riprodotto un teschio inserito in un triangolo sui cui lati è ripetuta la parola “Danger”.