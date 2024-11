Sport.quotidiano.net - Sinner e il caso doping: “Il Tas? Sono ottimista. Ferrara aiuterà tanto Berrettini”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 15 novembre 2024 – La vittoria contro Daniil Medvedev non ha fatto altro che legittimare il passaggio del turno di Jannikalle semifinali delle Atp Finals di Torino. Inil numero 1 del tennis mondiale è tornato a parlare del, con l’attesa per la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Jannik si è detto comunque tranquillo, conscio di non poter fare più diin questo momento: “Migià trovato in questa posizione tre volte - le parole di– e sempre è andata a finire a mio favore, il che è positivo. Certo, non è una posizione in cui mi piace trovarmi ma lavorerò insieme a tutti, come ho fatto in passato, e poi vedremo cosa verrà fuori.molto”. Lo stessoha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul suo ex preparatore atletico Umberto, escluso dal suo staff proprio dopo i risvolti delClostebol e ora al seguito di Matteo: “Umberto è davvero un bravo preparatore, sicuramente farà un ottimo lavoro con Matteo che ha avuto tanti problemi fisici in passato''.