Quotidiano.net - Schlein, il governo ha fallito sull'Autonomia ora si fermino

"É una sonora bocciatura di una legge sbagliata che voleva spaccare il Paese, come abbiamo detto in questi mesi, chiedendo alla destra di fermarsi. A questo punto si devono proprio fermare". Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyin un punto stampa a Terni, in occasione del presidio con gli altri leader nazionali della coalizione a sostegno di Stefania Proietti, commentando la decisione della Corte Costituzionaledifferenziata. "È una bocciatura molto forte, - ha aggiunto - è un fallimento delMeloni. Salvini qualche mese fa mi diceva che l'è prevista in Costituzione e che mi avrebbe regalato una copia della Costituzione. A questo punto gli suggerirei di tenersela, di regalarla a Giorgia Meloni e di leggerla meglio".