Presentazione dell’Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani speciali partecipa Schillaci

OrazioROMA – Mercoledì 20 novembre, alle ore 14.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, in occasione della Giornataper i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si svolgerà la. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.no, fra gli altri: il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè; il ministro della Salute, Orazio; il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara; la ministra per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità, Eugenia Roccella; la sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti; la presidente della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Michela Vittoria Brambilla; la presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato; l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Carla Garlatti.