Il Natale perfetto tra arte e cultura

PFM CANTA DE ANDRÉ Tappa tutta marchigiana il 28 dicembre, al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona) per la PFM Premiata Forneria Marconi che, fino a fine anno, torna in tour nei teatri italiani con la serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grande cantautore genovese, Fabrizio De André. Sul palco, cambio di guardia alla chitarra: dopo nove anni Marco Sfogli lascia il posto a Giacomo Castellano. ESCLUSIVO ZUCCHERO Anticipato dal singolo “Amor che Muovi il Sole”, cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers, DISCOVER II, è il secondo progetto di cover di Zucchero Sugar Fornaciari nel quale l’artista reinterpreta, facendole sue, alcune canzoni che più ha amato. 13 brani, dalla veste originale, per un Doppio LP stampato su vinile 180gr arancione e autografato dall’artista, a tiratura limitata.