FdI Arezzo neo commissaria Petrucci | Al lavoro per elezioni regionali 2025

– FdI, neo: “Alper”FdI, la senatrice Simona, neoprovinciale, si è presentata ufficialmente ad. Dopo la presentazione, la visita al prefetto Clemente Di Nuzzo. “Ringrazio il Prefetto per avermi ricevuto con calore e cortesia. Nella mia doppia veste di commissario Fdi e senatrice di riferimento del territorio mi sono messa a sua disposizione, pronta a collaborare ogni volta che si presenterà occasione”.: “Un ruolo che assumo con grande orgoglio e spirito di servizio con l’obiettivo di proseguire sul cammino già tracciato dal mio predecessore Francesco Lucacci e di diventare ancora più forti e radicati sul territorio. Voglio ringraziare pubblicamente il presidente Giorgia Meloni e il coordinatore regionale Fdi Alessandro Tomasi per aver pensato a me; grazie inoltre al gruppo dirigente del partito, a Francesco Macrì, Gabriele Veneri, Francesco Palazzini e allo stesso Lucacci per la fiducia che non mi hanno mai fatto mancare.