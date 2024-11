Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, Zaia lancia Ugolini: “Votate per Elena, solo così ce la faremo”

Forlì, 16 novembre 2024 – Si è svolta nei locali di selezione e stoccaggio frutta della società agricola forlivese ‘Sapore di Romagna’, una delle ultime tappe della campagna elettorale della Lega. Ospite d’onore il governatore del Veneto (ed ex ministro all’agricoltura con il governo Berlusconi) Luca. Ad affiancarlo, in una sortita non prevista in calendario, la candidata civica sostenuta dal centrodestra alla presidenza regionale. La ‘Sapore di Romagna’ è stata vittima di due calamità a distanza di pochi anni: nel 2016 un incendio ha raso al suolo i capannoni che sono stati poi ricostruiti da zero, e poi nel maggio 2023 l’alluvione ha toccato diversi locali dell’azienda e, forse per la sua storia di rinascita, è stata scelta come sede di uno degli ultimi comizi prima del voto di domani e lunedì.