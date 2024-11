Da Morricone a Piovani, A Buenos Aires si celebra in danza il grande cinema italiano

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – In occasione della visita nella Repubblica Argentina del presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni il Consolato Generale d’Italia a, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Argentina e la collaborazione del Teatro Coliseo di, organizza, il 20 novembre, una serata di gala, ‘Luz, Camara,!, a cura di Daniele Cipriani, in cui l’eccellenza della cultura italiana verràta attraverso lae il. Protagonisti itori italiani che si sono affermati all’estero, come Alessandro Frola (principal dello Hamburg Ballet), chein coppia con XueLin, principal nella stessa compagnia, sull’Adagietto di Gustav Mahler che rievoca le splendide immagini di ‘Morte a Venezia’ di Luchino Visconti. In contrasto con le sue atmosfere sognanti sarà invece l’omaggio che i due ballerini rendono ai tanti artisti italiani vincitori di Oscar con ‘Shall We Dance?’, sempre di Neumeier, questa volta sulle americanissime note di Gershwin.