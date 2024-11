Quotidiano.net - Autenticità campana. I panettoni di De Vivo conquistano le tavole

La Pasticceria Dedi Pompei, nota nel mondo per l’eccellenza dei suoi lievitati e dolci artigianali, è pronta a sorprendere ancora una volta i palati con due nuove proposte natalizie: il panettone Trinaco e la box ’Panettone fai da te’, creazioni che combinano tradizione,e creatività. Panettone Trinaco è un prodotto dalla morbidezza e delicatezza straordinaria e una fragranza intensa, ideale per chi cerca la quintessenza del gusto italiano natalizio. Box Panettone fai da te include due minida 300 grammi ciascuno, sei barattolini di creme spalmabili De, e una selezione di decorazioni gourmet. Perfetta per coinvolgere tutta la famiglia, questa box invita a esprimere la propria inventiva con abbinamenti unici. "Ogni nostro prodotto nasce dal desiderio di portare la tradizione e l’artigianalità della pasticceria italiana nelle case, soprattutto durante il Natale", sottolinea Marco De