Unlimitednews.it - Turismo, per la stagione invernale le previsioni non sono positive

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Leper l’imminentesegnano un andamento in lieve ribasso dei flussi turistici in Italia. Secondo le stime di Demoskopika, si parla 26,7 milioni di arrivi e 78 milioni di presenze, con un decremento rispettivamente pari all’1,3% e al 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento dei flussi, rispetto al 2019, sarebbe stabile per gli arrivi e in crescita per le presenze. I movimenti turistici nel Belpaese potrebbero generare una spesa turistica di 20 miliardi registrando una contrazione pari al 4% rispetto alla scorsa. Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte e Friuli Venezia Giuliale mete più attrattive grazie alle infrastrutture e per la lunga tradizione nelbianco.