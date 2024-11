Lanazione.it - Torna per il quarto anno la Lira di Bibbiena: online il bando.

Arezzo, 14 novembre 2024 –per illadi Bibbina:il. Un investimento dell’amministrazione da circa 25 mila euro per famiglie più fragili. Un sostegno attivo anche per i piccoli esercizi commerciali.per ilconsecutivo Ladi, un progetto pensato dall’amministrazione Vagnoli per sostenere le famiglie più bisognose del territorio ma anche il commercio di prossimità. Sul sito del comune è stato pubblicato il nuovoattraverso il quale si possono poi ricevere i buoni spesa. La scadenza è fissata per il 29 di novembre. Una volta stilata la lista degli aventi diritto, sarerogati i buoni che potressere spesi fino alla fine di dicembre. L’Assessore Francesco Frenos commenta: “Lo scorsoabbiamo erogato i buoni per circa 250 famiglie.