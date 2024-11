Gaeta.it - Nuovo contratto per i dirigenti: rinnovamento e garanzie fino al 2027

Il recente rinnovo delcollettivo nazionale di lavoro per inelle aziende di beni e servizi, con validità dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre, segna un passo significativo per il settore. Le riforme introdotte mirano a rafforzare la figura dirigenziale, con attenzione all'equità retributiva e al miglioramento delle condizioni lavorative. Questo accordo, atteso da tempo, non solo amplia la definizione di dirigente, ma remodela anche diversi aspetti legati alla retribuzione e al benessere dei lavoratori.Ampliamento della definizione di dirigenteLa riforma contrattuale ha ridefinito la categoria del dirigente, includendo professionisti con elevata qualificazione e competenze tecniche. Questo cambiamento risponde a una realtà lavorativa in evoluzione, in cui molteplici figure, operando autonomamente, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi aziendali.