Sport.quotidiano.net - Milan, piace Belahyane: sondaggio per il centrocampista del Verona

o, 14 novembre 2025 - Ilsi muove sul mercato. E non solo per i rinnovi di Reijnders, Maignan, Gabbia (a buon punto) e Theo Hernandez (più complicato). Per gennaio, rinforzare il centrocampo è tra gli obiettivi prioritari. Così, nella lista di via Aldo Rossi, è stato inserito Reda. Classe 2004, marocchino (ma comunitario in quanto nato in Francia), 11 presenze e 2 assist fin qui in stagione con la maglia del. Ha esordito in Serie A la scorsa stagione, prelevato nel mercato di riparazione dal Nizza. I rossoneri hanno effettuato un primocon l'entourage del giocatore, legato all'Hellas fino al 2028. Per il ruolo di vice Fofanapoi da tempo il 23enne Morten Frendrup: da poco entrato nel giro della nazionale danese, è arrivato in Italia dal Brondby nella stagione 2021/2022 e da allora, con il Genoa, ha collezionato fin qui 102 partite (con 4 gol e 6 assist).