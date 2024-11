Gaeta.it - L’Università di Camerino introduce strumenti avanzati per il Master in Ortopedia Veterinaria

Ildi secondo livello in "e Traumatologia Ortopedica dei piccoli animali" deldiha recentemente concluso con successo il suo ciclo didattico. Questo programma, che ha avuto luogo presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Unicam, è stato progettato per fornire ai partecipanti una preparazione approfondita nelle problematiche ortopediche che colpiscono cani e gatti. Sotto la direzione della professoressa Angela Palumbo Piccionello, ilha un indubbio valore formativo nel panorama veterinario italiano.Obiettivi formativi delIline Traumatologia Ortopedica dei piccoli animali ha come obiettivo principale quello di trasmettere competenze specifiche nel campo della diagnosi e del trattamento delle principali patologie ortopediche nei piccoli animali.