La sindaca di Chiesa in Valmalenco a New York: medaglia alla maratona

in(Sondrio) – Sono passati alcuni giorni ormai, ma il ricordo di quella che è stata senza dubbio una tra le emozioni più intense della sua vita ancora non la abbandona. Renata Petrella, sindaco di, è tornata a casa con la suadi finisher conquistatadi Newe l’adrenalina della città che non dorme mai la sente ancora addosso. “Sarà che l’ho vissuta da italiana e gli americani quando corrono gli italiani impazziscono proprio, ma la miaè stata indimenticabile”, racconta il primo cittadino che è volata oltre Oceano aggregandosi al proprio assessore allo Sport, Emanuele De Luca, che aveva deciso di festeggiare i 60 anni tagliando il traguardo dellapiù chiassosa, colorata e famosa del mondo. “L’idea è stata sua – continua Petrella - Siamo partiti in sei, c’era anche mio figlio che però non ha partecipato poiché minorenne.