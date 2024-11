Dilei.it - Giornata mondiale del diabete, cosa cambia per il tipo 1 con lo screening e le terapie in arrivo

I monumenti si sono tinti di blu per ladel. L’obiettivo è accendere l’attenzione su una patologia che interessa una persona su dieci nel mondo, circa 62 milioni in Europa, e che sembra destinata a crescere ulteriormente.Celebrata ogni anno il 14 novembre a partire dal 1991, quando è stata istituita dalla Federazione Internazionale del(IDF) e dall’Organizzazionedella Sanità, la WDD nel 2006 è diventata unaufficiale delle Nazioni Unite.“e benessere” è il tema dell’edizione di quest’anno. Esistono diverse forme di. Da quello di2, più diffuso e che interessa soprattutto gli adulti, fino a quello gestazionale. E poi c’è ildi1. In questo caso la malattia, legata ad un meccanismo autoimmune, compare fin dall’infanzia.