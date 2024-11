Anteprima24.it - FOTO/ Buon compleanno Mary, il cielo brilla con la tua “Stella”

Tempo di lettura: 3 minuti “Te l’ho già detto una volta, mi ricordavi il mare. Tanti auguri alla nostra”.“Nonostante tutto sarai sempre parte di noi. Più 17 Auguri piccola”.“Ogni devire più che mai. La tua famiglia. Ti amiamo”.“Sarai per sempre l’estensione della nostra anima.più che mainostra. Ti amiamo”. “Si posa una farfalla sulla spalla ed io non posso darle altro se non un addio. Auguri piccola”.Sono solo alcune delle frasi incise su palloncini bianchi che poi sono stati fatti volare inper raggiungere unache si chiama Mariantonietta Cutillo e che oggi avrebbe compiuto 17 anni se il destino non avesse deciso diversamente, portandola via alla sua famiglia quando di anni ne aveva 15.