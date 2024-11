Lanotiziagiornale.it - Fibra ultraveloce, accordo tra Open Fiber e Unifiber per lo sviluppo del Piano Italia 1 Giga nel Lazio

– operatore di rete inottica FTTH leader ine tra i primi a livello europeo – e UNI– joint venture istituita da Unidata S.p.A. e CEBF – comunicano di aver stretto undi collaborazione che consentirà adi riutilizzare infrastrutture di rete di proprietà di UNIgià esistenti nelper estendere la rete FTTH (To The Home, lache arriva all’interno delle abitazioni) nell’ambito dela 1”,di intervento pubblico della Strategiana per la Banda Ultra Larga finanziato dai fondi del PNRR.La partnership è volta ad accelerare l’arrivo della retenei territori della Regione, favorendo interventi tempestivi per ridurre il digital divide e migliorare l’accesso a servizi sempre più essenziali garantiti dalla connessione, in linea con gli obiettivi europei dellabit society e del Digital Compass.