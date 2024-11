Lanazione.it - Fabrizio Pignalberi: "Aiuti alle famiglie lavoro e sanità"

, nato a Colleferro in provincia di Roma, 42 anni fa, libero professionista, è candidato per "Più Italia Sovrana. Quinto Polo per l’Italia". Come nasce questa candidatura? "Ho deciso di candidarmi perché Assisi è la mia seconda casa e su iniziativa dei dirigenti ed amministratori locali, perché il mio unico obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita dei cittadini, attraverso un progetto a lungo termine e cantierabiale volto a tutelare le, i giovani e le piccole e medie imprese. Un’altra risorsa fondamentale per l’economia umbra è rappresentata dal turismo. L’Umbria è ricca di bellezze paesaggistiche e architettoniche che fino ad oggi non sono state sfruttate. Bisogna migliorare le strategie comunicative, tale da richiamare un numero maggiore di visitatori da tutto il mondo, considerando che il 2025 sarà l’anno del Giubileo.