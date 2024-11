361magazine.com - Tennis, altro tripudio per Sinner: si avvicina la semifinale

L’azzurro si è imposto su Fritz nel secondo match delle Nitto Atp FinalsSeconda vittoria per Jannikalle Nitto ATP Finals 2024. Dopo la netta affermazione di domenica sera contro De Minaur, ieri sera, 12 novembre, l’azzurro si è imposto con un doppio 6 – 4 sull’americano Taylor Fritz.Ora ladel torneo che chiude la stagione è a un passo anche se ci sono tutta una serie di combinazioni che garantiranno al numero uno del ranking di avanzare a Torino.Leggi anche:premiato numero uno a Torino: la commozione della madre“Una partita molto diversa dalla prima – ha detto– non voglio paragonare, ma molto difficile, sono felice della vittoria. Giocare qui è diverso, la folla in Italia è fantastica, sono tutti dalla tua parte. Non ho giocato a Roma e non è stato facile, ma ora sono qui dopo 12 mesi e mi sta piacendo molto”.