Si alza il sipario | tocca agli studenti-reporter

Sei spettacoli in sei mesi, due teatri coinvolti, una trentina di ragazzi iscritti e decine di articoli in programma. Torna anche quest’anno, con sorprese e più adesioni, il progetto ‘Teatro in classe-giovania teatro’, organizzato da il Resto del Carlino Rimini, insieme al Centro Diego Fabbri di Forlì e con il sostegno di Conad. In collaborazione con il teatro della Regina e il salone Snaporaz di Cattolica, i giovani cronisti delle scuole superiori del territorio provinciale, parteciperannospettacoli in programma e si trasformeranno in critici teatrali, da novembre a marzo. "Abbiamo voluto aderire nuovamente al progetto – dice Simonetta Salvetti, direttrice dei teatri di Cattolica – perché è veramente importante e ci crediamo molto. Da sempre puntiamo sui ragazzi e sul coinvolgimento dei giovani nella stagione teatrale.