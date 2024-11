Ranieri vola a Londra per i Friedkin | potrebbe esser lui il nuovo allenatore della As Roma

Leggi l'articolo completo su Open.online

Nella Ascontinuano a lavorare dasul, dopo l’esonero di Ivan Juric. E in queste ore, secondo quanto riporta Ansa, èto nella capitale inglese Claudioinsieme al suo agente, Pietro Chiodi. Domani l’incontro con la proprietà giallorossa per gettare le basi del ritorno. Seaccetta l’offerta questa sarebbe la terza avventura del tecnico sulla panchina giallorossa.Allenamenti rinviatiLa posizione disi è rafforzata quando sono arrivate smentite sulla possibilità che Vincenzo Montella potesse lasciare la panchinanazionale con cui, tra l’altro, è impegnato in questi giorni in Nations League. Nel frattempo squadra e tifosi brancolano nel buio perché a quasi 72 ore dall’esonero di Ivan Juric, nessuno sa ancora con certezza quale sarà il destinosquadra.