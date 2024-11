Quindi la nonna di la migliore amica di Meghan si sarebbe innamorata del principe Filippo

Leggi su Pettegolezzicelebrita.com

Delfina Blaquier e Nacho Figueras: amici leali dei SussexDelfina Blaquier e suo marito, Nacho Figueras, hanno un posto speciale come amici fidati del Duca e della Duchessa del Sussex, ilHarry eMarkle. La coppia argentina, Blaquier, fotografa, mondana ed ex modella, e Figueras, celebre giocatore di polo, è stata spesso vista sostenere i Sussex, da eventi di beneficenza a raduni molto affiatati.Solo pochi mesi fa in Florida,Si sono uniti a Harry ea un evento di polo di beneficenza a sostegno di Sentebale, un’organizzazione co-fondata dalHarry per aiutare i bambini affetti da HIV nell’Africa meridionale. Questa amicizia è diventata così stretta che Blaquier si riferisce calorosamente acome sua “sorella” e ha elogiato la sua resilienza e forza in diverse occasioni.