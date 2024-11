Negozio di occhiali di marca depredato nella notte in provincia di Latina. Ingente il bottino

Leggi su Dayitalianews.com

Alle prime ore dell’alba di oggi, undia Terracina è stato teatro di un furto con spaccata. I ladri, ancora non identificati, hanno utilizzato un basamento in cemento per sfondare la vetrina e accedere al locale, mettendo a segno un colpo che ha lasciato l’intera comunità sconcertata.La Spaccata: Un Piano Eseguito all’AlbaL’episodio è avvenuto quando il sole non era ancora sorto, dimostrando la precisa organizzazione del gruppo di malviventi. Utilizzando un basamento in cemento, i ladri sono riusciti a infrangere la vetrata d’ingresso deldi ottica, entrando e portando via diversigriffati in pochi minuti.Intervento dei Carabinieri e Avvio delle IndaginiIn seguito alla chiamata d’emergenza giunta al Numero Unico di Emergenza 112, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Terracina.