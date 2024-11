Anteprima24.it - “Natale Fuori Orario,” nelle sale il film scritto da Vinicio Capossela

Tempo di lettura: 2 minuti“,” il nuovodiretto da Gianfranco Firriolo eda, arriva al cinema di Lioni il 18 novembre.Un Documentario travestito datra ironia e malinconia, un anomalo e originalissimo ibrido tra road movie e-concerto, elogio del potere aggregante della musica e contemporaneamente riflessione sullo scorrere del tempo.Ilè ambientato nel2047. Il Mago, il Gigante e il Cantante, alle soglie della fine del mondo, decidono di tornare al club “stazione” che li ha visti protagonisti per tanti show natalizi: ile rinnovare per l’ultima volta il loro antico patto di amicizia battezzato da tempo “ the Trinity”.Il titolo si riferisce non soltanto al nome dello storico locale, ma anche all’andare a spasso nel tempo a mezzo di quella mina vagante nel calendario che è la Festa.