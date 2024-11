Oasport.it - LIVE Perugia-Ceske Budejovice 1-0, Champions League volley in DIRETTA: 15-15, grande equilibrio nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ROESELARE DALLE 18.30LADI STOCCARDA-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 19.0016-16 Parallela vincente di Plotnytskyi che passa in un fazzoletto tra muro ed asta.15-16 Diagonale vincente di Rodrigues bravo ad attaccare un pallone lontano da rete.15-15 Nono errore al servizio per il.14-15 Mani-out di Rodrigues su Giannelli.14-14 Si ferma a metà rete il servizio dell’iraniano.13-14 Diagonale vincente di Nikpoor, che è calato in quest’avvio diset.13-13 Va a segno l’attacco di Ishikawa. Il giapponese è on fire in questo momento. Lo ha capito Giannelli che lo sta servendo a ripetizione.12-13 Pipe vincente di Plotnytskyi che attacca praticamente senza muro, il quale aveva battezzato il primo tempo di Russo.