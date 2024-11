Anteprima24.it - L’attore Bonifati nella nuova serie tv di Scorsese: “Amo i personaggi ambivalenti”

Tempo di lettura: 4 minutiL’artista Giuseppeè tra gli interpreti delladocudramaMartinPresents: The Saints. Lain otto episodi esplora figure iconiche della storia religiosa, dedicando un episodio a San Francesco d’Assisi, connel ruolo di Frate Elia da Cortona. I primi quattro episodi debutteranno il 17 novembre su FOX Nation mentre l’episodio su San Francesco è previsto in uscita per maggio 2025. “L’esperienza sul set di The Saints è stata davvero significativa – afferma– Ho avuto l’occasione di lavorare con un team artistico di altissimo livello, composto da attori e professionisti appassionati e di grande esperienza. Ho interpretato Frate Elia, uno dei compagni di San Francesco, uno complesso e affascinante. Partecipare a questo racconto mi ha permesso di esplorare l’ambivalenza di una figura che ha lasciato un’impronta profondastoria del francescanesimo, con momenti intensi e coinvolgenti durante le riprese”.