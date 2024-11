Thesocialpost.it - Italia, terremoto: un’altra scossa nella notte

del 13 novembre 2024, alle ore 2:11, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato unadi magnitudo 1.8 con epicentro in mare tra Arco Felice e Lucrino, nei pressi del parco sommerso, a una profondità di 2,6 chilometri. Questo evento sismico si inserisce nel contesto del fenomeno del bradisismo che caratterizza l’area dei Campi Flegrei.Bradisismo e interventi di sicurezzaIl bradisismo è un fenomeno geologico che provoca sollevamenti e abbassamenti del suolo, influenzando la stabilità dei costoni e delle strutture nell’area flegrea. Per mitigare i rischi associati, sono stati avviati lavori per la messa in sicurezza dei costoni, con l’obiettivo di proteggere le comunità locali e le infrastrutture.Secondo i dati forniti dalla sala di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dall’inizio del 2024 ad oggi sono stati registrati 6.