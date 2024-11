Ilfoglio.it - Il ritorno di Trump. La cravatta è la stessa, ma il biondo dei capelli ha perso un po’ di platino

Sono tornati, gli Addams della politica internazionale, solo che sono veri e non governeranno stati immaginari. E manco un francobollo di terra, gli Stati Uniti. Dopo quattro anni in cui li si dava per certamente morti e varie traversie (un golpe tentato), processi, accuse di stupro, debiti, rieccoli. La storia ci ha messo a parte del suo più crudo insegnamento: nessuno è così invotabile da non poter essere votato. Ma non è un articolo politico, questo, sappiamo già tutto quel che si deve sapere e attendiamo senza tema i dazi. Ci saranno in questo prossimo paragrafo solo osservazioni pettegole e considerazioni oggi perlopiù classificabili come bodyshaming o altre pratiche scorrette. Bilancerò l’eventuale odio per le donne con odio per gli uomini in pari misura, soprattutto uno: the Donald.