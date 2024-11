Germania Kimmich | Mondiali in Arabia Saudita? I giocatori non sono esperti di politica

Leggi su Sportface.it

“In generale noidovremmo sostenere valori specifici, soprattutto come capitani della nazionale. Ma non è nostro compito esprimercimente per tutto il tempo”. Lo ha detto il capitano della, Joshua, in conferenza stampa dal ritiro della Mannschaft prima dei match contro Ungheria e Bosnia: “Guardate la questione del Qatar. Non abbiamo presentato un quadro generale positivo come squadra e come Paese. Abbiamo espresso opinioni politiche e questo ha un po’ tolto la gioia del torneo. È stata una Coppa del Mondo eccezionale in termini di organizzazione. I paesi occidentali rappresentano visioni che pensiamo siano universali e dovrebbero essere vere ovunque. Noi come paese sentiamo di avere anche noi dei problemi. Quindi forse è bene concentrarsi su questo. In passato non abbiamo fatto tutto bene.