Laprimapagina.it - Dal 21 al 23 novembre a Genova il convegno “Scienza dell’alimentazione, sport e salute”

Leggi su Laprimapagina.it

Combattere la sedentarietà e promuovere loa livello individuale e sociale, sottolineando il ruolo di un’adeguata alimentazione nel massimizzare le prestazioni e il benessere degli atleti, in funzione delle tipologie di attività svolte e del contesto vissuto da ogni singoloivo grazie anche al racconto di importanti testimonial e alla proposta, studiata e calibrata, degli chef e cateringGourmet. Sono gli obiettivi di “”, ilin programma dal 21 al 23al Palazzo della Borsa di.Organizzato dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) in collaborazione con Camera di Commercio, Centro Ligure per la Produttività (CLP) e Università di, con il patrocinio del Comune di, “” è un evento di formazione e divulgazione che unisce cultura dello, cultura scientifica e promozione del territorio.