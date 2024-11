Iodonna.it - Dai Beatles fino a Backstreet Boys, un viaggio nella storia di un fenomeno pop globale che dura ancora oggi

Come dice il doc Larger than Life – L’ascesa delle boy band – in streaming dasu Paramount+ –, ladelle boy band non è una faccenda solo anni Novanta. Bensì, comincia dall’influenza pionieristica deie arriva alrecente del K-pop. Tuttavia, visto che la fama imperitura dei gruppi musicali misto di canto e ballo deriva dagli anni in cui di band se ne sono accumulate di più, appunto a fine secolo scorso, è quasi impossibile non soffermarsi profusamente su questo periodo. Quello cioè dei, dei Take That, degli One Direction. L’apice del resto fa sempre notizia, ma per correttezza è opportuno descriverne anche le estremità. I fan deiascoltano la nuova “Now and Then” al Cavern Club X Leggi anche › Dormire dove nacquero i, nel mitico Casbah Coffee Club di Liverpool?si può Boy band: la nascita delnegli anni ’60 con iQuando isi affacciano sul panorama musicale il termine boy band non è statoconiato.