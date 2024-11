Lanazione.it - Corrado Augias incontra gli studenti di Montevarchi

Arezzo, 13 novembre 2024 – Si è tenuta sabato scorso, presso le Stanze Ulivieri di, la presentazione dei due libri di– “Guarda!” e “La vita s'impara”.è un importante scrittore, giornalista ed autore televisivo italiano, insignito del Premio Hemingway per la letteratura e del Premio Chiara alla carriera. Il primo libro presentato, “Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo”, è un testo rivolto ai ragazzi delle medie che fa un excursus sulla storia dell'arte dall'homo sapiens a Bansky. “La vita s'impara”, invece, è un testo autobiografico uscito nel 2023, al quale è stato dedicato il secondo spazio della mattinata. L'evento è stato organizzato dall'Istituto Comprensivo Petrarca in collaborazione con le Stanze Ulivieri e con Feltrinelli. La prima parte della mattinata è stata rivolta ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado che hanno potuto assistere e dialogare consui temi riguardanti il ??mondo dell'arte.