Arezzo con il fiatone allo stress test. Troise tra capolista e doppio derby

La vittoria che manca da tre giornate e per la quarta volta consecutiva la necessità di rimontare lo svantaggio. Per l’è il periodo più lungo senza tre punti dall’inizio della stagione. Parlare di crisi sarebbe esagerato, ma l’ andamento lento dell’ultimo periodo un piccolo campanello di allarme lo fa scattare. Anche perché adesso il calendario è bello tosto: Pescara in casa, Perugia fuori, Entella al Comunale, Lucchese al Porta Elisa, Pianese in campo amico e Campobasso in trasferta. Gli amaranto hanno lasciato punti per strada contro avversari in difficoltà e ora serve recuperarli in partite, sulla carta, complicate. "Dobbiamo fare qualcosa di diverso" ha dichiaratodopo il pari contro il Milan. Il momento di svoltare arriva proprio quando il cammino si fa insidioso. La prima fermata è nientemeno che laPescara che in trasferta ha conquistato ben 18 punti sui 32 totali e lontano dstadio Adriatico non ha mai perso.