Torino Film Festival | boom al botteghino per il primo weekend della 42esima edizione

di vendite alper la prossimadeldel cinema nel capoluogo piemontese, che parte già benissimo Il 42esimoha registrato il suogrande traguardo, con un 58,9% in più di biglietti acquistati nelweek-end, rispetto a quello dell'anno passato. Un dato ancora più eclatante se si considera che i titoli in programma di questasono 120, un numero ben inferiore ai 181presentati in Selezione Ufficiale del 2023 (senza considerare i fuori programma) e che testimonia l'attesa e l'interesse per iscelti dal Direttore Giulio Base e il comitato di selezione del 42TFF. Ilè realizzato dal Museo Nazionale del Cinema die si .