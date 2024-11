Roma, alle poste per richiedere un finanziamento travestito da prete

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 12 novembre- Nella mattinata odierna a, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, presso l’ufficio postale di via Anastasio II, un pluripregiudicato di 61 anni, precedentemente segnalato alla Polizia Postale dall’Ufficio Fraud Management diItaliane, poiché intento ad effettuare operazioni sospette.L’uomo, in compagnia di un altro soggetto econ abito talare, si trovava in quell’ufficio postale perunbancoposta esibendo una patente di guida precedentemente sottratta ad un alto prelato dello Stato del Vaticano; lo stesso veniva bloccato grazie al rapido intervento degli investigatori della Polizia Postale che, già da diversi giorni, monitoravano gli uffici postali del quartiere considerati a maggior rischio per la commissione dei reati di truffa.