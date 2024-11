Romadailynews.it - Rintracciato grazie al GPS: recuperato monopattino elettrico rubato a Roma

Un 18enne recupera il propriocon l’aiuto dei Carabinieri, denunciato un 33enne per ricettazione.A, nella notte, un giovane di 18 anni è riuscito a recuperare il proprio, sottrattogli poco prima,alla geolocalizzazione integrata nel mezzo.Dopo aver scoperto la posizione del veicolo tramite GPS, il giovane ha allertato il numero d’emergenza 112, fornendo ai Carabinieri della stazioneCasalbertone le coordinate necessarie per rintracciare il mezzo.I militari sono intervenuti prontamente in via Principe Amedeo, all’incrocio con via Gioberti, dove hanno individuato un cittadino nigeriano di 33 anni, senza fissa dimora, in possesso del.L’uomo è stato denunciato per ricettazione, mentre ilè stato riconsegnato al legittimo proprietario.