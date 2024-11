Garattini | Il 2% del Pil alla difesa? Penso alla ricerca bene comune per il Paese

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Oggi, martedì 12 novembre, il professor Silvio, compie 96 anni. Il presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, oncologo e farmacologo affermato su scala mondiale,tore bergamasco dlunga esperienza, non desidera regali particolari per sé. La sua attenzione è rivoltascientifica, “per il”, a dimostrazione dell’infinita passione che lo ha sempre animato e che tuttora guida la sua attività portandolo a continuare a studiare, approfondire e tenere conferenze.Ha un amore inesauribile per il sapere ma anche e prima di tutto una grande sensibilità per le persone, specialmente per chi vive in condizioni di fragilità.Lo abbiamo intervistato ripercorrendo la sua vita e la sua carriera costellata di soddisfazioni e riconoscimenti.Lei è nato nel 1928: l’Italia era nel pieno del regime fascista e dodici anni dopo sarebbe entrata nella Seconda Guerra Mondiale.