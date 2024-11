Liberoquotidiano.it - "Deutsche Bank, licenziati in tronco 111 manager". Germania crac, filtrano nuove rovinose voci

Altri fragorosi campanelli d'allarme per lo stato di salute dell'economia e della finanza tedesche. La scure dei tagli si scaglia su: secondo quanto riportano i media stranieri, la banca tedesca ha licenziato 111 dirigenti senior delle unità retail e private wealth, nel quadro del piano di ristrutturazione chiamato a ridurre il rapporto costi/ricavi al 60-65% nel 2025 contro l'80% di quest'anno. L'istituto sta inoltre chiudendo oltre 300 filiali e tagliando il 75% delle spese per i consulenti esterni. Negli scorsi giorni, il Tribunale delll'Unione europea aveva confermato l'accertamento dell'infrazione da parte della Commission Ue nei confronti di Crédit agricole e Credit Suisse, due istituti ritenuti colpevoli di aver stipulato un accordo sul mercato secondario delle obbligazioni sovrane denominate in dollari (obbligazioni SSA).